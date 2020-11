OSCAR DI BILANCIO 2020: il 25 novembre la premiazione

Il 25 novembre, alle ore 17.30, verranno premiati, con una cerimonia online, i vincitori dell'Oscar di Bilancio 2020.

L’edizione ha visto una grande partecipazione di organizzazioni di diversa dimensione e differenti settori. A dimostrazione che sono sempre di più le organizzazioni che considerano il bilancio non solo uno strumento per rendicontare il passato, ma anche un mezzo per raccontare la missione e il futuro dell’impresa.



287 le candidature arrivate che si sono distribuite nelle 7 categorie e nei 3 premi speciali. Tra i dati più significativi la crescita delle medie e piccole imprese: sono 55 i bilanci che la commissione di valutazione ha preso in esame. Un dato positivo è anche la partecipazione alla nuova categoria “enti locali” con la presenza di 15 amministrazioni comunali.

A livello regionale, si conferma come gli anni precedenti alta la partecipazione delle imprese di Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Alla cerimonia, in diretta streaming, interverranno Chiara Del Prete, Presidente EFRAG European Financial Reporting Advisory Group e Jesus López Zaballos, Presidente EFFAS, European Federation of Financial Analysts Societies, coordinati da Luca Testoni, direttore di ETicaNews.

La partecipazione alla Cerimonia è gratuita previa iscrizione:

https://bit.ly/IscrizioneOscarBilancio2020