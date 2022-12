Al Maggiore un dolce pensiero dal Gruppo panificatori Ascom: biscotti e panettoni per i pazienti e i bambini dell’Ospedale

I profumi e i sapori del Natale fanno tappa all?Ospedale dei Bambini ?Pietro Barilla? grazie al Gruppo provinciale Panificatori di Ascom, nell?ormai consueta distribuzione di panettoni artigianali e biscotti per i pazienti ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica e di Oncologia medica, diretti rispettivamente da Patrizia Bertolini e Francesco Leonardi. L?incontro è stato anche l?occasione per consegnare i fondi raccolti dal Gruppo durante il November Pork e da Molino Grassi per sostenere il Nuovo Centro oncologico e l?Associazione ?Noi per loro?, da sempre vicina al reparto di Pediatria e Oncoematologia dell?Ospedale dei Bambini.

?Con questa iniziativa abbiamo voluto ancora una volta far sentire la nostra vicinanza ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario che con dedizione e sensibilità si prende cura dei bambini ricoverati?, così ha spiegato Massimo Fornasari Presidente Gruppo Provinciale Panificatori Ascom presente all?Ospedale dei Bambini, insieme ad Alberto Boni, Fabio Capitelli e Mauro Alinovi in rappresentanza del gruppo.

?Quella con i panificatori è una tradizione che si rinnova ma che ogni anno è unica e speciale ? precisano i medici Marilena Maltese e Francesco Leonardi. Il loro sostegno e la loro vicinanza ci aiutano a portare un sorriso ai nostri pazienti, un contributo ai nostri reparti e al mondo del volontariato da sempre al nostro fianco?.

?Per la nostra associazione - ha concluso Nella Capretti, Presidente Noi per Loro - è un onore poter ricevere il supporto del Gruppo panificatori Ascom che da tanti anni ci accompagna nel percorso di sostegno al reparto di oncoematologia, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie?.