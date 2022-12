Ospedale dei Bambini: Il presepe intagliato nel legno di Gianni Rodolfi donato alla Pediatria d’urgenza

Un primo presepe il signor Gianni Rodolfi lo donò due anni fa alla Pediatria generale dell’Ospedale dei bambini che lo espone ad ogni Natale nel corridoio del reparto. Ma l’Ospedale dei bambini si sviluppa su tre piani, oltre a quello a piano terra e quindi Gianni Rodolfi ha cercato un tronco adatto allo scopo ed ha iniziato a dar corso alla passione che coltiva da oltre vent’anni, intagliare il legno. Dalle sue mani è uscito un altro presepe che ha consegnato al personale e alle coordinatrici infermieristiche dei reparti pediatrici Giuseppina Nicosia e Claudia Marcatili. Ad aiutarlo in questo suo lavoro il Gruppo Alpini di Collecchio Gaiano di cui lui fa parte e che omaggia con opere dedicate rappresentato da Luciano Balduzzi e Parma Partecipazioni Calcistiche che detiene l’1% del pacchetto azionario del Parma Calcio, presente con il vicepresidente Giancarlo Mandelli. Per il Gruppo Alpini sezione di Parma erano presenti Alide Rodolfi, Ezio Lanci e Massimo Guarenghi.

Di poche parole, il signor Rodolfi preferisce far parlare il suo legno ma l’amico Mandelli una promessa gliela ha strappata: “Mi impegno a procure il legno che vuole ma dobbiamo tornare il prossimo anno per consegnare una Natività per un altro reparto dell’Ospedale dei bambini che tanto significa per tutto il nostro territorio”