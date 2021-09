Ospedale Borgotaro: il grazie dell’Ausl di Parma all’Associazione “Insieme per Vivere”

Un nuovo grande grazie all’Associazione Insieme per Vivere per le ultime generose donazioni all’Ospedale di Borgotaro. E’ qu aziendale, insieme alle Unità operative dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro, rivolgono alle volontarie e ai volontari dell’Associazione valtarese. Anche durante il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria, l’Associazione non ha mai cessato di organizzare iniziative di raccolta fondi per sostenere l’ospedale di Borgotaro. Sono state coinvolte nelle iniziative decine e decine di cittadini, grazie ai quali nel 2021 è stato possibile acquistare strumentazioni ed altre apparecchiature di ultima generazione per un valore complessivo superiore ai 500mila euro.

Quattro ecografi, di varie caratteristiche e qualità diagnostica, destinati al Punto di primo intervento e alle Unità operative di Ginecologia, Ortopedia e Chirurgia, cui si aggiungono altre attrezzature hi-tech per l’Endoscopia Digestiva (sistema per endoscopia), il Comparto Operatorio (integrazione colonna ICG 4k) e ancora la Chirurgia (resettore bipolare e sonda, entrambi per attività in ambito urologico): sono gli ultimissimi potenziamenti tecnologici dell’ospedale che è stato possibile realizzare grazie alla nuova

grande maratona di solidarietà realizzata quest’anno da “Insieme per vivere”.

L’ASSOCIAZIONE

Insieme per Vivere è un’Associazione di volontariato nata a Borgotaro nel 1983, con lo scopo di favorire la diagnosi precoce e sensibilizzare la popolazione sul tema del cancro. Attraverso raccolte fondi e l’organizzazione di iniziative ed eventi, l’Associazione ha acquistato negli anni attrezzature sanitarie per oltre 2,5 milioni di euro e le ha donate all’Ospedale “Santa Maria” di Borgotaro. Oltre alla donazione di apparecchiature mediche e diagnostiche all’avanguardia, Insieme per Vivere è impegnata costantemente per informare e sensibilizzare la popolazione su tematiche sanitarie, in particolare nella prevenzione e la diagnosi precoce delle neoplasie.