Ospedale: Day hospital e ambulatori di Neurologia rientrano al padiglione Barbieri

Tornano nella loro sede al terzo piano del padiglione Barbieri (pad. 11) Day hospital e ambulatori della struttura di Neurologia, guidata da Liborio Parrino. I servizi sono tutti attivati negli spazi a loro assegnati a partire da lunedì 5 febbraio. I pazienti prenotati da tempo per visite o prestazioni hanno ricevuto la chiamata o il messaggio di avviso del cambio di collocazione. Data e orario di appuntamento non subiranno variazioni. I numeri di telefono dei singoli ambulatori e servizi non hanno subito nessuna variazione.

Lo spostamento temporaneo si era reso necessario a seguito della riorganizzazione che ha subìto l’Ospedale per rispondere all’emergenza sanitaria.