Ospedale dei bambini, la Polizia Locale di Parma al servizio dei più piccoli

L’educazione stradale e ambientale inizia fin da piccoli e sono tanti i progetti del Comando di Polizia Locale di Parma dedicati ai giovani e giovanissimi come raccontano l’ispettore Silvia Franzoni e l’assistente Sara Dall’Ospedale, in visita all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”. Il loro intento era infatti quello di tenere una lezione di guida un po’ speciale per i pazienti ricoverati nei reparti pediatrici del Maggiore, ma poiché i bambini attualmente presenti sono prevalentemente piccoli se non piccolissimi hanno voluto comunque far sentire la loro vicinanza consegnando giochi donati dai loro colleghi e gadget come matite colori e righelli per sottolineare come i vigili urbani abbiano anche il compito di fare educazione stradale e ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori.

“E’ una delle tante attività della polizia locale e ci teniamo che venga fatta conoscere”, a ribadito Silvia Franzoni. Per lei l’occasione di incontrare “vecchi” amici essendo stata per molti anni volontaria di Giocamico, l’associazione che si occupa delle attività ludico-ricreative all’interno dell’Ospedale dei bambini.

A ringraziare le rappresentanti del Comando di Parma i “giocamici” con la vicepresidente Barbara Ghinelli e la colonna portante di Radio ROB (Radio Ospedale Bambini) Stefano Capretto con il personale sanitario e la dirigente dipartimentale delle professioni sanitarie Rita Lombardini.