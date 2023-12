Ospedale dei bambini, un carico di doni da AGD Parma

Un carico di doni quello arrivato questa mattina all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” portato da una Santa Lucia molto speciale. A consegnarli infatti l’AGD Parma odv con la presidente Elisa Calzettiaccompagnata dalle Principesse Paola Mazza e Maria Teresa Gardelli che hanno letto favole ai bambini nella sala d’attesa della Pediatria d’urgenza.

I regali sono stati presi in carico dalla dottoressa Brunella Iovane, referente per la diabetologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini, dal direttore della pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi e dalle coordinatrici infermieristiche Giuseppina Nicosia e Onelia Rita Facini con la dirigente delle Professioni sanitarie del dipartimento Rita Lombardini. Ma i regali erano talmente tanti che sono stati distribuiti in tutti i reparti pediatrici, tramite le coordinatrici Maria Luisa Zou, Mara Cauli e Claudia Marcatili, per la gioia di tutti i pazienti ricoverati.

“Il 17 dicembre si terrà la tradizionale festa dell’Associazione – ha detto con le braccia cariche di doni Elisa Calzetti presidente di AGD Parma odv – che quest’anno abbiamo voluto condividere con il personale sanitario che è il nostro punto di riferimento in Ospedale e con tutti i pazienti dell’Ospedale dei bambini. Una donazione in vista degli eventi che stiamo organizzando per i prossimi mesi per festeggiare il nostro 40esimo anno di attività”.

Ad AGD Parma e alle Principesse i sentiti ringraziamenti del personale dell’Ospedale dei bambini per i sorrisi che regaleranno ai bambini alla consegna dei doni.