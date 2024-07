Ospedale di Parma: lavori di manutenzione al 2° piano della Maternità

A metà luglio inizieranno lavori di manutenzione straordinaria al secondo piano del Padiglione Maternità dell’Ospedale di Parma, che dureranno quattro settimane. Per cercare di ridurre al minimo i disagi, i lavori procederanno per gradi, ma si rende comunque necessario il trasferimento delle degenze collocate al 2 piano, ovvero quelle di Ginecologia e di Ostetricia.

I 12 posti letto di degenza ginecologica, dal 12 luglio e per tutto il periodo dei lavori, saranno collocati al 5° piano Ala Ovest (accesso consigliato dal Padiglione Centrale n.6) con l’assistenza medica garantita dai medici ginecologi.

La degenza ostetrica rimarrà invece al secondo piano del padiglione Maternità, cambiando di corridoio. Al fine di soddisfare tutte le necessità di ricovero della degenza Ostetrica, verranno attivati altri 10 posti letto nella degenza al 1° piano dell’Ospedale dei bambini con assistenza medica dei ginecologi e assistenza ostetrica sulle 24 ore. Così come saranno potenziati i trasporti in ambulanza per le puerpere e i neonati dall’Ostetricia e Ginecologia alla struttura pediatrica adiacente. Al termine dei lavori entrambe le degenze rientreranno nella loro collocazione originaria.