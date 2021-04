Ospedale di Vaio: la visita del Vescovo Vezzoli

Oggi, Venerdì Santo, il Vescovo Ovidio Vezzoli è stato all’Ospedale di Vaio, per impartire la benedizione pasquale a degenti e personale.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia in atto, non è stato possibile accedere alle camere di ricovero. All’ingresso di ogni reparto, Monsignor Vezzoli si è fermato per una preghiera, unita a parole di conforto per i malati e di ringraziamento per il personale sanitario.

Ad accoglierlo, insieme ai professionisti dell’Ospedale di Vaio, la direttrice del Presidio Ospedaliero dell’AUSL Giuseppina Frattini.