Ospedale di Vaio: nuove attrezzature per il day-hospital oncologico

Il day-hospital oncologico dell’ospedale di Vaio è ora più confortevole e funzionale per tutti i pazienti. Grazie ad una nuova donazione da parte della sezione fidentina di Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) sono ora disponibili quattro poltrone per prelievo e terapia e quattro letti per degenza completi di accessori. L’iniziativa è il frutto della campagna di raccolta fondi Parma Facciamo Squadra, che nell’edizione 2019 aveva l’obiettivo di sostenere le persone con malattie oncologiche e i loro famigliari, attraverso interventi di umanizzazione degli spazi e dei percorsi di cura.

Si tratta di presidi sanitari di ultima generazione per un valore complessivo di circa 18 mila euro, che da alcune settimane sono già utilizzati negli ambulatori della struttura ospedaliera. Il loro assetto consente ai pazienti ed agli operatori un posizionamento più comodo, mentre un particolare rivestimento antisettico garantisce alti standard igienico-sanitari e maggiore sicurezza nelle cure.

"Abbiamo risposto con entusiasmo all'iniziativa di Parma Facciamo Squadra: grazie alla generosità di tanti cittadini, siamo riusciti a tradurre questa idea in nuove attrezzature per il Day hospital oncologico del nostro ospedale" ricorda Alessandra Busani, vice presidente Andos Fidenza. “Siamo immensamente riconoscenti alla sezione fidentina di Andos – afferma la direttrice del Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl Giuseppina Frattini – per questa donazione. Grazie alla generosità delle volontari e i cittadini e gli operatori sanitari avranno a disposizione un ambiente più moderno e una attrezzatura confortevole e

funzionale. A nome di tutti gli operatori, voglio esprimere ad Andos profonda gratitudine”.

"Ringraziamo di cuore Andos e Parma facciamo squadra, che hanno reso possibile la donazione di queste attrezzature, destinate ad un reparto a cui siamo particolarmente affezionati – sostiene Alessia Frangipane, assessora alle Politiche sociali del Comune di Fidenza - L'Amministrazione comunale di Fidenza ha aderito a questa iniziativa non solo concedendo il patrocinio, ma partecipando attivamente nella ricerca di volontari e nella promozione della vendita degli anolini solidali". Il day-hospital oncologico dell’ospedale di Vaio, diretto da Efrem Conversi, dispone di cinque ambulatori nei quali operano due medici, cinque infermieri ed una coordinatrice infermieristica, oltre ad un operatore socio-sanitario. Nel 2021, all’interno del day-hospital, le chemioterapie eseguite sono state 848, mentre nell’anno precedente sono state 760.

Andos è un’associazione di volontariato che opera in favore delle donne che hanno subito un intervento chirurgico per tumore al seno. Nata a Trieste nel 1976, è attualmente diffusa su tutto il territorio nazionale dove conta ora oltre 90 gruppi. La sezione fidentina di Andos si è ufficialmente costituita nel febbraio del 2000: formata da un gruppo di donne operate di carcinoma mammario, opera in stretta collaborazione con medici specialisti, psicologi, fisioterapiste, infermiere e volontari, con l’obiettivo di offrire ad altre donne nella stessa situazione un aiuto concreto per il recupero psico–fisico dopo il trauma operatorio. Le principali attività svolte sono la terapia psicologica, la terapia riabilitativa, la consulenza oncologica, l’assistenza nella ricostruzione mammaria e l’organizzazione di corsi di aggiornamento per personale sanitario e volontari. Inoltre, l’associazione organizza raccolte fondi per l’acquisizione di apparecchiature sanitarie da donare agli ambulatori di senologia ed oncologia dell’ospedale di Vaio e del distretto Ausl di Fidenza.