Ospedale Maggiore: i colleghi ricordano Marco Carnevale, morto per Covid un anno fa

Era il 28 aprile del 2020 quando il Covid spense il sorriso di Evangelista “Marco” Carnevale addetto alla consegna posta e “mascotte” dei servizi interni dell’Ospedale di Parma.

Ad un anno dalla sua scomparsa i colleghi hanno voluto ricordarlo con una lettera.

Ad un anno dalla prematura scomparsa per Covid del caro collega addetto alla consegna posta e a tanti altri piccoli servizi interni i colleghi del Servizio Acquisizione Beni, unitamente alla Direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, desiderano ricordarlo con questa breve lettera..

LA LETTERA - "Caro Marco, è passato un anno dalla tua morte e ci troviamo qui ancora increduli. Tutto ci parla di te, tutto ci manca di te. Eri il primo ad arrivare in servizio, ad aprire le finestre, ad accendere le luci. Sereno e sorridente ogni giorno, passavi ufficio per ufficio a salutare chiedendo se andava tutto bene.

Il buio ed il silenzio che ci accolgono nei primi momenti del mattino anziché la tua presenza così forte e prorompente, il rispetto e la dignità con cui svolgevi il tuo lavoro, così utile ed indispensabile per tutti, ci fanno sentire sempre più la tua mancanza. Non manca occasione in cui parliamo di te.

Il ricordo, sempre vivo e presente in tutti noi, ci aiuta a non cancellare ciò che in passato ci ha emozionato di te. Caro Marco ci manchi veramente tanto, sei e sarai per sempre nei nostri cuori. I tuoi colleghi".