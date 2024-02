Ospedale Maggiore: accesso diretto al Padiglione Centrale per i soli pedoni

Cambia l’accesso al padiglione Centrale (ex padiglione Monoblocco) dell’Ospedale Maggiore per gli utenti che devono accedere all’area per servizi, prestazioni o visite. Da questa mattina, lunedì 5 febbraio, l’accesso diretto attraverso la salita – la cosiddetta rampa - che conduce al padiglione Centrale si potrà percorrere a piedi, in bicicletta e in carrozzina.

L’accesso alle ambulanze e alle auto che trasportano persone con difficoltà di movimento invece sarà possibile sul retro, garantendo così l’ingresso al padiglione, all’Ala Sud e Ala Est, oltre che ai servizi connessi. Sul posto, sarà possibile individuare il percorso per i veicoli grazie ad una apposita segnaletica.