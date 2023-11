L’Ospedale e Sodales ricordano le vittime dello scoppio del Cattani alimentando il Bosco del ricordo

Quarantaquattro anni dopo il crollo del Cattani che ha causato la perdita di ventun persone, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Associazione Sodales si stringono attorno alle famiglie delle vittime, con una breve cerimonia e la piantumazione di alcuni alberi da frutto che da oggi vanno a infoltire il Bosco del ricordo, all’ingresso di via Volturno.

Grazie alle cure dell’associazione Sodales, la memoria prende forma negli alberi e nei cespugli che ogni anno vengono messi a dimora dai volontari in omaggio alle vittime e per coltivare la memoria collettiva dello scoppio che sconvolse Parma il 13 novembre 1979, quando i reparti di Cardiochirurgia, Gastroenterologia e Rianimazione, in pochi minuti sono stati ridotti ad un cumulo di macerie.

Il grazie all’associazione Sodales e il saluto ai famigliari delle vittime da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria con la direttrice sanitaria Sandra Rossi: “Un bosco per ricordare un evento tragico che diventa un luogo di ristoro e sosta per coloro che arrivano all’ospedale per motivi di cura, vicinanza a un malato o anche per lavorare: un’occasione di rigenerazione che fa bene alle persone e alla città”.

“Ricordiamo volentieri che non esiste distanza tra tutela dell’ambiente e tutela delle persone – sottolinea Fabrizio Savani, presidente di Sodales – questo luogo di cura e questo boschetto ne sono la prova tangibile. Accudire ogni giorno gli alberi vuole dire diffondere un senso di consapevolezza verso l’ambiente”.