Ospedale di Vaio: esperti regionali a confronto sull’evoluzione della diagnostica nei Laboratori di analisi

L’emocromo (o esame emocromocitometrico) è l’esame più richiesto e comune, misura il numero di cellule del sangue (globuli rossi, bianchi e piastrine) e la loro concentrazione nel sangue. E’ uno degli strumenti di valutazione diagnostica più utilizzati in medicina di laboratorio, in grado di fornire indicazioni essenziali in caso di malattie del sangue.

Ed è proprio questo tipo di esame al centro del convegno “L’evoluzione della diagnostica ematologica nei laboratori clinici”, organizzato dall’Azienda Usl di Parma, il prossimo 16 dicembre all’Ospedale di Vaio. A partire dalle ore 16, nell’Aula A, intervengono alcuni professionisti dei principali laboratori della regione Emilia-Romagna, per presentare le loro esperienze calate nelle attività quotidiane.

“Gli attuali analizzatori – spiega Luigi Ippolito, direttore dell’U.O. di Patologia clinica dell’Ospedale di Vaio – forniscono, oltre alla conta delle serie cellulari, un’elevata serie di parametri che risultano utili all’inquadramento diagnostico del paziente. L’esecuzione dell’emocromo si completa sia con l'osservazione microscopica diretta delle cellule del sangue che con l’impiego, come accade oggigiorno nel nostro Laboratorio, di una tecnologia innovativa di acquisizione digitale delle immagini cellulari”.

