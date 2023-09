Chiedilo a Parmatoday: "Ospedale: in via Volturno abusivi chiedono soldi per parcheggiare"

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi ci occupiamo di un problema, molto sentito dai cittadini, presente da anni nel parcheggio dell'ospedale di via Volturno. La presenza di parcheggiatori abusivi che chiedono soldi alle persone che si recano in ospedale per visite mediche o per andare a trovare i parenti ricoverati.

LA LETTERA DI FABIOLA - "Buongiorno ma avete visto che nel parcheggio di via Volturno dell'ospedale, ci sono abusivi che pretendono i soldi per il parcheggio? Ma nessuno provvede? Qui si espandono e nessuno può fare più nulla. Un bene di tutti parcheggio libero, ma con loro no"

Chiedilo a Parmatoday è una rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday