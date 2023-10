Ottobre è il mese della prevenzione femminile: fare la mammografia ti salva la vita!

Fare prevenzione con la mammografia di screening ti salva la vita! La radiografia è gratuita per tutte le donne tra i 45 e 74 anni di età. Questo è il messaggio chiave che le pazienti e i professionisti della sanità ribadiscono con forza nei video realizzati dagli studenti del liceo artistico P.Toschi, in occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Guidati nella realizzazione dei prodotti multimediali dalla prof.ssa Valentina Bersiga, gli alunni della IV hanno voluto dare il loro originale contributo alla diffusione della cultura della prevenzione di una neoplasia che, grazie ad una diagnosi precoce, può essere curata con un sensibile aumento della possibilità di sopravvivenza per le donne che ne sono colpite.

Del loro lavoro, dedicato all’importanza dello screening, se ne parlerà in un incontro aperto al pubblico sabato 14 ottobre, dalle 10 alle 13, nella Sala congressi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Relatore il prof. Antonino Musolino, responsabile del programma interaziendale Breast Unit, che illustrerà l’importanza della prevenzione partendo dalle più recenti evidenze scientifiche, seguirà la presentazione in anteprima della campagna di sensibilizzazione realizzata a cura degli studenti del Liceo Toschi. Protagonisti dei video pazienti, donne che, grazie ad una mammografia, possono raccontare oggi la loro esperienza con il sorriso. Mentre i professionisti della sanità coinvolti sono i professionisti di Ospedale e Ausl che illustreranno i percorsi di prevenzione, di diagnosi e di cura delle persone che si rivolgono alla Breast Unit di Parma.

Saranno presenti il direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi, i direttori sanitari di Ospedale e Ausl Sandra Rossi e Pietro Pellegrini, il rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei e l’assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Parma Ettore Brianti con i referenti della Regione insieme ai rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio.

Le iniziative sensibilizzazione messe in campo dalle aziende sanitarie di Parma proseguono nel corso del mese con un calendario ricco di appuntamenti: eventi pubblici, appuntamenti divulgativi nelle aziende e offerta di visite mammografiche gratuite per le donne.