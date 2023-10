P-Days, Ascom: "Bene la reitroduzione degli autobus: il Comune ha ascoltato i commercianti"

Il Comune di Parma rilancia i P-Days a partire dal week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre con alcune novità, a partire dalla reintroduzione degli autobus, che potranno circolare in centro nella giornata di sabato. Claudio Franchini, direttore di Ascom Parma interviene sul tema, dopo le polemiche dei giorni scorsi. "In riferimento alla decisione annunciata oggi dal Comune di Parma in conferenza stampa, Ascom accoglie con favore la reintroduzione delle principali linee autobus il sabato pomeriggio che evidenzia la volontà dell’Amministrazione Comunale di ascoltare le esigenze dei commercianti.



Questa era infatti la principale richiesta emersa proprio dai nostri operatori nel sondaggio realizzato lo scorso giugno, che aveva evidenziato come la soppressione degli autobus avesse causato una forte diminuzione dell’afflusso dei visitatori/clienti in centro storico. A beneficiarne saranno la parte finale di via Repubblica e via XXII Luglio, che hanno maggiormente sofferto della pedonalizzazione.



Per quanto riguarda la domenica, il mantenimento della pedonalizzazzione riteniamo possa essere accettato poiché come evidenziato dallo stesso sondaggio la maggioranza degli operatori non effettua apertura domenicale



Ci riserviamo comunque di verificare nei prossimi mesi i relativi riscontri, ma già fin da ora, si richiede che nel mese di dicembre, così come nelle prime domeniche di saldi - quando gli operatori commerciali resteranno aperti anche la domenica, giornata fondamentale per i bilanci annuali - sia consentito l’accesso degli autobus in entrambe le giornate".