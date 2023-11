P-Days, si cambia ancora: i bus e i taxi potranno circolare sia sabato che domenica

Il prossimo fine settimana tornano i P-Days che prevedono l’esclusione del traffico veicolare al sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi, e nel primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio.

Dopo la positiva esperienza della scorsa settimana, anche il prossimo weekend e per tutto il periodo autunnale e invernale il sabato e la domenica transiteranno i Bus e i taxi. Pertanto negli orari in cui è prevista la chiusura al traffico, il sabato saranno attive le linee 1 – 3 – 4 – 5 e la linea 15 (con mezzi ecosmart a bassissime emissioni) con una frequenza di 6/7 minuti; la domenica saranno attive le linee 1-3-4-5-8, con frequenza di 20 minuti.

Il sabato e la domenica sarà consentito l’accesso in area pedonalizzata ai veicoli dei residenti di borgo San Vitale, borgo del Carbone, piazzale del Carbone e via Nazario Sauro, nel tratto tra strada Farini e borgo Giacomo Tommasini. È consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi residenti nei tratti stradali inibiti, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

L’obiettivo dei P-DAYS è quello di permettere alla cittadinanza di godere del centro storico, delle sue proposte commerciali, delle iniziative culturali che di volta in volta sono in programma e, in generale, di riappropriarsi della città percorrendola, a piedi o in bicicletta, senza l’assillo del traffico e a beneficio anche della vivibilità, in termini di sostenibilità ambientale e in piena sicurezza, con meno auto e meno inquinamento.

Eventi

Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimana.

Sabato 11 e domenica 12 novembre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Tutti i dettagli: https://www.comune.parma.it/it/novita/comunicati/musei-civici-gli-appuntamenti-del-fine-settimana-55