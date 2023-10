P-Days, la protesta dei commercianti: "I nostri negozi si svuotano, i veri problemi del centro sono il degrado e le baby gang"

A partire dal fine settimana di sabato 7 e domenica 8 ottobre tornano i P-Days, le pedonalizzazioni del centro storico con alcune novità, tra cui la possibilità per i filobus di transitare, nella giornata di sabato, nell'area interdetta. "Non credo che la soluzione per il centro storico sia quella delle pedonalizzazioni a singhiozzo" sottolinea un commerciante di via Repubblica. "I nostri negozi, nella due giorni di blocco sperimentato prima dell'estate - sono sempre rimasti vuoti e non siamo riusciti a lavorare".

Se le associazioni come Ascom hanno applaudito al provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la possibilità data ai filobus di circolare non tutti sono d'accordo con i provvedimenti del Comune. "I problemi del centro storico sono altri - sottolinea una commerciante della zona di Borgo Angelo Mazza. "Continuano ad imperversare le baby gang, gruppi di ragazzini che hanno atteggiamenti violenti e provocatori nei confronti dei commercianti. Qualche giorno fa sembra anche che qualcuno di loro abbia preso a calci un turista, che bella accoglienza che offriamo a chi viene a visitare la nostra città!"

Anche alcuni commercianti di via Garibaldi si accodano alle critiche avanzate nei confronti del provvedimento: "Siamo stati lasciati soli e abbandonati, soprattutto in questa via. Sono sorte molte attività che attirano degrado, dai negozi di kebab a quelli che vendono bevande in lattine con i distributori. E il Comune cosa fa? Pedonalizza il centro in questo modo e non si rende conto che i negozi ne risentono. Bene che abbiano riaperto la possibilità per i filobus di circolare. Le persone sono abituate ad arrivare così in centro, magari i più anziani. In questo modo forse recupereremo quella fascia di clientela".