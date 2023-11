P-Days, la protesta: "Perché i disabili non residenti non possono entrare? E' un esempio di inaccessibilità"

In occasione dei P-Days, che si svolgeranno anche nel prossimo week end è consentito l'accesso nell'area pedonalizzata, come scritto nella nota stampa del Comune di Parma solo "ai veicoli per il trasporto invalidi residenti nei tratti stradali inibiti". Una lettrice ha notato il passaggio presente all'interno del testo. Ha affidato la sua protesta ad una breve lettera.

LA LETTERA - "E' consentito l'accesso" in area pedonalizzata solo ai veicoli per il trasporto invalidi residenti nei tratti stradali inibiti". Questo è quello che prevede il Comune di Parma. Quindi per tutti i disabili con invalidità motoria non residenti in quella zona non sarà di fatto consentito "godere del centro storico, delle sue proposte commerciali, delle iniziative culturali". Incredula di tale decisione, pensando ad un errore di stampa, ho chiesto informazioni al Comune di Parma, che mi ha confermato la sua decisione. Un bell'esempio di Inaccessibilità proprio da parte del Comune, che però si fa bello con il "Patto sociale per Parma". Una palese dimostrazione di ipocrisia ed incoerenza da parte dei nostri amministratori a sfavore dei più deboli"