“Io sono Pablo”, firmato il nuovo Patto del Laboratorio di Comunità

È stato firmato questo pomeriggio il nuovo Patto di Collaborazione per il Laboratorio di Comunità ‘Io Sono Pablo’, situato in via Marchesi 37/A.

Il progetto, che ha tra i suoi obiettivi quello di costruire legami, creare comunità, promuovere la socialità, l'integrazione e ‘fare rete’, è promosso dal Comune di Parma e realizzato insieme a 11 diverse realtà che operano nel quartiere, con capofila l’associazione di promozione sociale Cultural-mente.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Michele Guerra e l’assessora a Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi.

Presenti inoltre Debora Saccani, dirigente Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino, e i rappresentanti delle associazioni coinvolte, che hanno firmato il Patto di collaborazione, ovvero: Unità di Strada AUSL di Parma; Società Cooperativa Sociale Eidè Onlus; Associazione di promozione sociale LiberaMente-Aps; Associazione di promozione sociale “La stanza in più”; Istituto Comprensivo Bocchi; associazione di promozione sociale Tuttimondi; associazione di promozione sociale Forum Donne Indipendenti; società cooperativa dilettantistica La Nuova Sportiva di Ferrara; associazione di promozione sociale Parma Sostenibile; CIAC Impresa Sociale ETS - Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e provincia; cooperativa sociale Connessioni di Langhirano.

Hanno partecipato all’incontro anche Ilenia Mazzara, coordinatrice del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Pablo, e Carlotta Tansini dell’associazione Culturalmente.

La proposta, risultata tra le vincitrici del processo del Bilancio Partecipativo 2019-2022, ha avuto come esito naturale la sottoscrizione di un Patto di collaborazione per gli anni 2022-2023, grazie alla attività di promozione da parte del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Pablo, che ha promosso una rete di contatti tra le associazioni dando vita al Laboratorio di Comunità. Con la firma del nuovo Patto di Collaborazione si potenzia il progetto, arricchito dalla presenza di nuovi firmatari, e si mette a disposizione della città lo spazio di via Marchesi, ristrutturato nell’estate 2023 da Parma Infrastrutture e arredato grazie alla generosità dell’associazione Di Mano in Mano.

Lo spazio, aperto alla cittadinanza, sarà luogo di attività e iniziative di varia tipologia offerte dalle realtà che se ne sono fatte promotrici. “Io Sono Pablo” è un luogo dove le idee possono fondersi, scambiarsi e prendere forma per innescare costantemente nuovi progetti per la comunità.