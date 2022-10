Pace, al via a Parma dal 24 ottobre il primo festival dedicato

E' stato ideato prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, ma la sua prima edizione appare oggi più attuale che mai. E' il festival della Pace di Parma, che inizia nella città ducale il 24 ottobre e prevede una serie di appuntamenti in calendario fino al prossimo 2 dicembre. La genesi della manifestazione risale all'aprile del 2022, quando la Casa della pace di Parma aveva inviato a tutti i candidati a sindaco nelle imminenti elezioni amministrative, che si sarebbero svolte di lì a poco, una proposta contenente impegni sulla pace, la nonviolenza e il disarmo da firmare prima del voto. Il testo era condiviso anche da oltre 40 associazioni cittadine. Tra i punti del documento anche la realizzazione, ogni anno, di un festival della pace. Il testo fu firmato dai candidati il 6 maggio, compreso Michele Guerra, attuale sindaco di Parma. "In questi giorni, in cui tanti avvertono l'urgente bisogno di pace, fratellanza, cura per il pianeta, parte la prima edizione del Festival della pace di Parma", sottolineano gli organizzatori, auspicando che l'evento possa costituire "una chiamata, ora, al disarmo" per la comunità nazionale e internazionale.