Bancomat e carta di credito: da oggi scattano le multe per chi non consente i pagamenti con il Pos

Da oggi, giovedì 30 giugno, potranno scattare le multe per commercianti e professionisti nel caso venga rifiutato il pagamento con carta attraverso i Pos: entrano infatti in vigore nuove regole che prevedono le sanzioni, più volte previste ma sempre rimandate.



«Precisamente - si legge in una nota di Adiconsum - si tratta del Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR): prevede che, in caso, di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito, sia prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento». «La novità - prosegue - riguarderà molte figure professionali: artigiani, professionisti, negozianti. Anche se la sanzione non si applicherà "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica", bisognerà quindi chiarire di quali problemi effettivamente si tratta (connettività temporaneamente assente o malfunzionamenti dell’apparecchio)».



Aurelio Carlo Vichi, Presidente Adiconsum Parma Piacenza invita a fare attenzione ad eventuali escamotage: «Già da tempo esiste l’obbligo di accettare i pagamenti on line ma non erano previste sanzioni per gli esercenti che rifiutavano pagamenti con carte e bancomat, ora vogliamo sperare che si vigilerà sulla corretta applicazione dell’obbligo di accettare pagamenti attraverso Pos. Non si potrà richiedere all’acquirente un minimo di spesa per l’uso della carta o maggiorazioni dei costi per compensare i costi di utilizzo del Pos. Invitiamo i consumatori a informarci di questi abusi tramite la mail parma@adiconsum.it ».