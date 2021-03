Palazzo Giordani bianco rosso e verde

Domani sera, mercoledì 17 marzo, a partire dalle 19.30 Palazzo Giordani, la sede della Provincia di Parma sullo stradone Martiri della Libertà, sarà illuminato per la prima volta di bianco, rosso e verde.

L’occasione per la nuova suggestiva illuminazione notturna del Palazzo è la celebrazione della Giornata della Bandiera, dell’Inno e dell’Unità nazionale.



"Con questo segno istituzionale, la Provincia vuole celebrare questa ricorrenza fondativa della nostra storia nazionale – spiega il Presidente Diego Rossi - Lo faremo anche nelle prossime occasioni istituzionali. Inoltre, in questo momento così difficile , questo vuole anche essere un segnale di unità delle nostre comunità parmigiane e parmensi, provate da questo anno ma unite nell'impegno a superare le difficoltà, mettendo in gioco le proprie migliori energie. Il tricolore rappresenta l'unità nazionale e la capacità del nostro Paese di risollevarsi e di trovare sempre le motivazioni più forti per gli obiettivi più grandi. Il tricolore rappresenta e rappresenterà tutto questo, ed è il messaggio che vogliamo mandare con questa illuminazione che aggiunge bellezza a questo scorcio di città, con un effetto scenico di grande impatto visivo ed emotivo".





L’illuminazione notturna sarà ottenuta con un sistema di faretti a led, innovativo ed ecologico, che verrà poi riutilizzato in tutte le feste nazionali e anche in altre particolari ricorrenze.Il Palazzo potrà così testimoniare la partecipazione dell’Ente ad eventi e iniziative.