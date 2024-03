Palestra Ponti: inaugurata la nuova pavimentazione per l'attività agonistica

È stata inaugurata oggi la nuova pavimentazione della Palestra Lorenzo Ponti, oggetto di opere di ristrutturazione volte a dotare la struttura di nuovi campi da Pallavolo di cui era in precedenza sprovvista. La nuova pavimentazione, finanziata dal Comune di Parma con un investimento di 66 mila euro, sarà in taraflex, materiale in grado di garantire i migliori livelli di sicurezza, comfort e prestazioni agonistiche.

La Palestra Lorenzo Ponti, di proprietà del Comune e data in gestione alla Polisportiva Inzani, si arricchisce così di una nuova offerta in grado di rispondere agli standard più elevati richiesti oggi dalle federazioni sportive. La struttura rimarrà comunque abilitata per ospitare partite di Tennis e di Calcetto.

All’inaugurazione di oggi, che ha visto lo svolgimento della partita di campionato tra le formazioni Circolo Inzani ed Energy Volley, hanno presenziato l’assessore allo Sport Marco Bosi, il delegato allo Sport Davide Antonelli e il presidente del Circolo Inzani Sergio Greci.

“Prosegue il programma di ammodernamento degli impianti sportivi portato avanti dal Comune di Parma. Questo investimento permetterà alla società sportive del territorio di svolgere più discipline rispetto prima e in ambienti di massima qualità” commenta il Marco Bosi, Assessore allo Sport e al Bilancio “Come amministrazione siamo infatti impegnati in un’ampia opera di riqualificazione degli impianti sportivi, che vede importanti risorse del PNRR investite in strutture come PalaSport e PalaCiti”.

I lavori di miglioria alla pavimentazione della Palestra Ponti risultano fondamentali per la Pallavolo di Parma, perché permetteranno una migliore gestione dei campionati agonistici finché PalaSport e PalaCiti saranno oggetto di ristrutturazione.