Comune: dal Pnrr 3 milioni e mezzo di euro per una nuova palestra dedicata agli sport per disabili

Il Comune di Parma si è aggiudicato un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di una nuova struttura denominata: “Palestra sport inclusivi”.

Il finanziamento è legato al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – per lo Sport. La nuova struttura sorgerà nell’area compresa tra la piscina di Moletolo e via San Leonardo. I tempi per la sua esecuzione sono determinati dal bando del PNRR e prevedono che i lavori siano aggiudicati entro il 31 marzo del 2023, per concludersi entro il 31 marzo del 2026.

Si tratta di una progettualità che nasce dalle istanze espresse dal mondo associativo del territorio, legato alla disabilità. Sarà infatti un edificio interamente accessibile pensato per rispondere a tutti i tipi di disabilità: fisiche, intellettive e sensoriali. Un edificio inclusivo, quindi, sia per quanto riguarda gli spazi di gioco che quelli dedicati al pubblico.

Al suo interno troveranno posto diverse strutture in cui ospitare un’ampia gamma di discipline sportive.

La nuova progettualità nasce dalla condivisione di intenti tra Assessorato allo Sport, guidato da Marco Bosi, e l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Francesco De Vanna.

“La città ha scelto di puntare su un unico progetto che possa esprimere al meglio i valori dello sport, con una visione del futuro che lo vede centrale nello sviluppo delle persone – ha rimarcato l’Assessore allo Sport, Marco Bosi”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, che ha sottolineato “l’impegno dell’Amministrazione in favore dell’inclusione attraverso la realizzazione di strutture che siano a servizio di tutti”.

“