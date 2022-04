L'allarme dei sindacati: "A rischio 16 posti alla Pam di Parma"

Nei giorni scorsi il gruppo Pam Panorama ha avviato, a livello nazionale, una procedura di licenziamento collettivo, che riguarda 255 lavoratrici e lavoratori impiegati presso 10 ipermercati nel Lazio, 2 ipermercati in Emilia (a Parma gli esuberi dichiarati sono pari a 16), 1 ipermercato e 2 supermercati in Toscana su 233 negozi che compongono il perimetro aziendale.

"Il 12 aprile - scrivono i sindacati Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UiltuCs - si è tenuto il primo incontro con la direzione aziendale, che ha visto Panorama delineare le ragioni della crisi ed elencare alcune modalità che intende perseguire per invertire il trend negativo, quali una diversa strategia alla politica dei prezzi e investimenti sulle barriere casse. Una serie di interventi che certamente non hanno soddisfatto i sindacati che si aspettavano un confronto serio e costruttivo sul piano commerciale. Un piano commerciale più volte annunciato e mai esplicitato con chiarezza. A tal riguardo è stato fatto rilevare alla direzione aziendale l’assenza del nuovo Direttore generale, a garanzia della serietà del confronto che si stava avviando. Richiesta peraltro fatta alcune settimane fa e caduta nel vuoto. Tra le tante incongruenze emerse si evidenzia in primis, da un lato una dichiarazione di esubero di personale e, dall’altro un ricorso massiccio al lavoro supplementare straordinario".

I sindacati ritengono "indispensabile avviare un confronto serio e costruttivo che miri al rilancio dell’azienda nel suo complesso e alla salvaguardia occupazionale".