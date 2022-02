Paolo Berizzi presenta il libro sul neofascismo tra le polemiche

Oggi, lunedì 7 febbraio, alle ore 17, il giornalista Paolo Berizzi presenterà il suo libro dal titolo "È gradita la camicia nera. Verona, la città laboratorio dell’estrema destra tra l’Italia e l’Europa" all'Auditorium del palazzo del Governatore di Parma. L’incontro è organizzato dall’associazione Stop Hate & Fake A.P.S. e ha il patrocinio del Comune di Parma. Qualche giorno fa Casa Pound Parma aveva esposto uno striscione contro il giornalista, sotto scorta proprio per le minacce subite da gruppi di estrema destra: "Berizzi ci dovrebbe ringraziare: senza di noi gli toccherebbe lavorare".

L'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna ha espresso solidarietà al giornalista, proprio oggi: "Paolo Berizzi, oggetto di un ennesimo attacco da parte di gruppi neofascisti, va la solidarietà e la vicinanza dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. Colpire un collega per il suo lavoro equivale a colpire il diritto dei cittadini ad essere informati. La buona informazione è quella che illumina quelle zone che alcuni vorrebbero lasciare nell’oscurità. Questo è quello che davvero dà fastidio. Ogni aggressione o intimidazione a un cronista non è solo una questione "privata" ma un fatto collettivo che riguarda la qualità del dibattito pubblico e della democrazia. Per questo il tema delle minacce ai giornalisti, in forte crescita negli ultimi anni, dovrebbe essere fatto proprio anche dalla politica e da tutti quelli che hanno a cuore la difesa della qualità del confronto nello spazio pubblico. Siamo certi che proprio da Parma, dove oggi Berizzi presenterà il suo libro sui movimenti neofascisti, arriverà una risposta nel segno della partecipazione e della difesa del diritto di cronaca".