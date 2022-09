Piazzale Antonio Salandra, la denuncia: "Parcheggi selvaggi: disabili e anziani obbligati a passare in strada"

"Parcheggi selvaggi, auto parcheggiate sistematicamente sui marciapiedi e sulle rampe di accesso alle strisce pedonali". Inizia così la segnalazione di alcuni residenti in merito alla situazione in Piazzale Antonio Salandra, nel quartiere Crocetta, dove alcuni automobilisti effettuerebbero parcheggi selvaggi, al di fuori degli spazi riservati e sui marciapiedi. "Questi parcheggi obbligano pedoni, genitori con passeggini e anziani con deambulatori a dover abbandonare il marciapiede (con non pochi rischi) per proseguire lungo la carreggiata. La polizia locale è stata avvisata più volte ma il problema continua ad esistere".