Parcheggio a servizio della scuola Bozzani a Porporano: il Comune stanzia 160 mila euro

Ammontano a 160 mila euro le risorse stanziate dal Comune di Parma per dare seguito alla realizzazione del nuovo parcheggio a servizio della scuola Bozzani a Porporano. Si tratta di un progetto promosso dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, condiviso con l’Assessorato alla scuola guidato da Ines Seletti, e l’assessorato al patrimonio in carico a Marco Bosi. Il progetto tiene conto delle istanze espresse dai residenti della frazione, degli utenti della scuola e della scuola stessa. Se ne è parlato nel corso della presentazione del progetto, a cura dell’ingegnere Roberto Curzio, presente anche l’architetto del Comune Anna Ferrara, e l’Assessore Alinovi. La presentazione è avvenuta giovedì sera (31.3.22) nella sala civica della frazione. Hanno partecipato diversi residenti, la Dirigente Scolastica dell’istituto comprensivo Montebello, Alessandra Melej, il consigliere della Lega Emiliano Occhi.

“La presentazione – come ha spiegato l’Assessore Alinovi – vuole essere un momento di confronto ed approfondimento per affrontare anche altre criticità legate alla frazione di Porporano e per raccogliere suggerimenti utili al miglioramento del progetto. Esso prevede la sistemazione dell’area attorno alla scuola con la realizzazione di 15 nuovi stalli di sosta, creando un sistema di pedonalità e sosta a servizio della frazione con nuovi stalli, marciapiedi e attraversamenti pedonali”.

Il Comune ha provveduto all’acquisto da parte di un privato dell’area verde necessaria alla realizzazione del parcheggio che sorgerà proprio davanti all’ingresso della scuola. E’ in programma anche la sistemazione dei marciapiedi lungo via Ziliani, il risezionamento di strada Bassa dei Folli - tra via Ziliani e strada Bodrio - ed i risezionamento del primo tratto di strada Bodrio. L’intervento permetterà la dotazione 15 nuovi stalli di sosta, su un’area di 194 metri quadrati.

Gli stalli di sosta di nuova realizzazione sono previsti in autobloccanti grigliati per garantire la permeabilità equivalente a quella del terreno naturale seminato a prato anche a garanzia dello smaltimento delle acque meteoriche. Gli stalli saranno delimitati da cordolature in cemento prefabbricato. Verrà sistemata anche l’isola di sosta, con gli stalli per disabili, già presente oggi , che verrà collegata ai marciapiedi con opportuni attraversamenti pedonali. I lavori verranno effettuati dopo la chiusura delle scuole in giugno.

Risezionamento stradale Strada Bassa dei Folli - Il progetto prevede lavori di risezionamento di una corsia di strada Bassa dei Folli, dall’intersezione di Via Gaetano Ziliani (strada di accesso alla scuola primaria “Bozzani”) a Strada Bodrio, per una lunghezza di 50 metri, intubando il fosso esistente. Inoltre verrà rifatto il selciato di accesso al sagrato davanti alla chiesa di San Pietro.

Risezionamento di Strada Bodrio con un nuovo marciapiede lungo 50 metri. La fermata del trasporto pubblico urbano della linea extraurbana da San Gemignano – Monticelli a Porporano – Parma sarà messa in sicurezza, ricollocandola lungo il marciapiede di nuova realizzazione.