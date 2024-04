Nel parcheggio del degrado, tra crack e furti

Il parcheggio Dus, posizionato in centro a Parma, con accesso dal centralissimo viale Mentana, è diventato da tempo uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il consumo e lo spaccio di droga nella zona centrale della città. Nelle ore notturne, nei sotterranei, i residenti assistono da tempo a scene di tutti i tipi: dal consumo allo spaccio di droga, sempre con il pericolo di furti a bordo delle auto in sosta.

"Sono mesi che nel parcheggio Dus Parma - sottolineano alcuni residenti nella zona del bordo del Naviglio - viviamo nella paura di persone che la notte si vanno a drogare e rubare nelle auto ma nessuno fa nulla". Quando i cittadini scendono nel parcheggio per prendere l'auto può capitare di tutto, anche che l'accesso al parcheggio sia bloccato dalla presenza di persone che dormono a terra.

"La mattina alle 4 quando vado a lavorare e devo entrare nel sotterraneo per prendere l'auto trovo 10 di persone che fumano crack e sono ostili. Vorrei tanto che questa cosa fosse sotto gli occhi di tutti". "In più occasioni l'accesso pedonale era bloccato da alcune persone che dormivano a terra: abbiamo chiamato i vigili urbani ma ci hanno rimbalzato dicendoci di rivolgerci al proprietario perchè non possono intervenire in un'area privata"