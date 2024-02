Laura Cavandoli: "A Parma succede anche questo: si parcheggia sotto i portici del Grano"

Laura Cavandoli, deputata e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale denuncia una situazione che si verificherebbe proprio davanti all'ingresso del Comune, sotto ai portici del Grano.

"A Parma succede anche questo - scrive la deputata sui social network. Si parcheggia sotto i portici del grano! Se vi chiedete dove sono i vigili, la risposta è lì, proprio davanti alle auto parcheggiate E non succede solo oggi. Evidentemente il taglio dei parcheggi nel centro storico ha portato a soluzioni innovative anche per l’amministrazione comunale! Non succedeva da decenni"