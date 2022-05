Giochi per i bambini nei parchi, le proteste dei residenti: "I cantieri sono abbandonati da venti giorni"

Dopo le proteste dei cittadini che, in più occasioni, hanno fatto sentire la propria voce per riavere i giochi per i bambini dei parchi, visto che alcuni erano stati rimossi per essere sostituiti, circa tre settimane fa sono iniziati i lavori. Secondo quanto riportato dai residenti di tre zone, il parco tra via Orzi di Baganza e via Riboli, il parco di Piazzale Lubiana e il parco Stefano Vezzani al Montanara, i lavori sarebbero fermi da circa venti giorni. I cantieri, infatti, dopo l'apertura sarebbero abbandonati senza completare il lavoro.

"Vorrei metterla al corrente - ci scrive una residente di via Riboli - che hanno iniziato, circa 4 settimane fa, a collocare nel parco i futuri nuovi giochi dei bimbi. Hanno affisso un cartello con scritto: 'Inizio lavori marzo 2022' quando invece hanno inziato a maggio! Praticamente non si vede più nessuno che possa continuare i lavori, cioè il cantiere è abbandonato così".

La stessa situazione si starebbe verificando anche nel parco di Piazzale Lubiana e nell'area verde intitolata a Stefano Vezzani, dietro la Coop di via Montanara. "La situazione di piazzale Lubiana - sottolinea una residente - così come quella di tanti altri parchi della città, è sempre la stessa. Il cantiere è abbandonato, non si vede nessuno che possa terminare i lavori. Ma com'è possibile?".

"Anche qui al Montanara - sottolinea una residente con due figli - come in altri parchi, la situazione è identica. I lavori non sono stati conclusi: ci sono ancora le reti di protezione e non si capisce perchè nessuno si sia più fatto vivo. Questa domanda la poniamo al Comune di Parma? I nostri bambini ci tengono a giocare in serenità in questo parco ma non pochi giochi non è agevole. Spero che questo appello possa servire per sbloccare la situazione".