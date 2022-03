"Parco di via Zanguidi abbandonato al degrado, manca la manutenzione"

“Il Parco di via Zanguidi è una delle tante realtà di Parma abbandonate al degrado e in cui pullula l’illegalità perché non viene dato seguito alle iniziative prese in passato”. A dirlo è la sezione comunale della Lega di Parma in riferimento ad alcune segnalazioni giuntegli sull’incuria in cui versa l’area verde del quartiere Montanara.

“Da tempo si aspetta inutilmente che il Comune aggiusti la recinzione rotta all’altezza del suo ingresso in via Aleotti che era stata giustamente realizzata per potervi garantire maggiore sicurezza consentendo di chiuderlo la notte – hanno aggiunto i leghisti – Una recinzione bucata non serve a nulla, anzi trasmette un’idea di trascuratezza e quindi di malessere ai cittadini, costretti a vedere i resti di poco apprezzabili incursioni notturne, quali siringhe e altri rifiuti sparsi. L’amministrazione di Pizzarotti è sempre stata assente, oltre che su tante altre cose, proprio sulla manutenzione ordinaria e tempestiva che è invece fondamentale per evitare il degrado e garantire la legalità. E di certo la prospettiva di un candidato Sindaco come Michele Guerra che viene da quella amministrazione così deficitaria non può garantire che la città cambi passo su queste esigenze ordinarie ma di assoluta importanza”.