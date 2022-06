“Parma Cittàdella Musica”: limitazioni all'accesso al parco Ducale

Limitazioni all’accesso a Parco Ducale in occasione della terza edizione della rassegna “Parma Cittàdella Musica”. Nei giorni 7, 8, 9, 12,, 14 e 19 luglio, per lo svolgimento dei concerti, è prevista la chiusura del parco per l’intera giornata ad eccezione dell’area giostre e giochi bimbi che rimarrà accessibile fio alle 18.

I concerti avranno inizio alle 21 e saranno articolati secondo il seguente programma: giovedì 7 luglio esibizione di Andrea Bocelli, venerdì 8 luglio Zucchero, sabato 9 luglio Pinguini Tattici Nucleari, martedì 12 luglio Fabri Fibra, giovedì 14 luglio Irama, martedì 19 luglio Sting My Song Tour.