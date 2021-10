Parco Ducale, parco Ferrari e via Verdi: arrivano i servizi igienici automatici 

Servizi igienici automatizzati: al via le opere di cantierizzazione. Si tratta di 3 servizi igienici autopulenti TPMatic, attivi 24 ore al giorno su 24. Il primo servizio igienico verrà collocato al Parco Ducale, il cantiere partirà il 4 ottobre, senza interferire con i servizi igienici esistenti che rimarranno aperti durante il periodo di installazione dei nuovi a fianco dei vecchi.

Il secondo servizio igienico verrà installato al Parco Ferrari, dove il cantiere prenderà avvio lunedì 11 ottobre, il che determinerà la chiusura dei servizi igienici oggi attivi, per la realizzazione dei nuovi. Il terzo servizio igienico autopulente verrà collocato in via Verdi, in corrispondenza del piccolo piazzale, fra gli incroci con via Nicola Bettoli e via Girolamo Magnani. Si tratta di una novità assoluta.

Le opere di cantierizzazione dureranno circa due mesi. I nuovi servizi igienici autopulenti funzioneranno con una monetina, anche di piccolo taglio, che ne permetterà l’apertura, scoraggiando i vandalismi. L’Amministrazione Comunale risponde, in questo modo, alle esigenze emerse da parte dei cittadini e dei turisti. Il costo dell’intervento di cantierizzazione si aggira sui 77 mila euro.