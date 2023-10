Centro Chiedilo a Parmatoday, un residente: "Nel parco Falcone Borsellino giochi per i bimbi fatiscenti e mai rinnovati" La protesta di un lettore: "Gli amministratori fanno dei giri per rendersi conto di persona e far star bene i loro cittadini e soprattutto le zone dove sono presenti dei bambini?"

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la lettera di un residente della zona del Parco Falcone Borsellino a Parma. La tematica è comune a diversi quartieri della città: giochi per i bambini non rinnovati e danneggiati.

LA LETTERA DI UN RESIDENTE - Queste sono le condizioni in cui versa l'area giochi del parco Falcone Borsellino, questo da anni, giochi fatiscenti e vecchi, mai rinnovati e lasciati senza manutenzione. Questa è la condizione che versano la maggior parte delle aree giochi di Parma, Cittadella compresa! La protesta di un lettore: "Gli amministratori fanno dei giri per rendersi conto di persona e far star bene i loro cittadini e soprattutto le zone dove sono presenti dei bambini?"Sembra di no"

