San Leonardo Chiedilo a Parmatoday: "Parco Marafetti, il campo da calcetto è finito, perché l'area è ancora recintata?" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

Il parco Marafetti con le transenne

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi una lettera di alcuni residenti che segnalano la situazione del parco Marafetti, nel quartiere San Leonardo.

LA LETTERA DEI RESIDENTI - Al parco Giacomo Marafetti abbiamo una situazione problematica che persiste ormai da alcuni mesi. La San Leo ha ricevuto dal Comune di Parma un'area per fare un campo da calcetto. ll campo è ultimato ma non apre e quindi l’area rimane recintata dalle transenne. Basterebbe togliere le transenne eliminare i residui del cantiere e tagliare l’erba per restituire quindi l’area ai cittadini. Il lato sul parcheggio di via Guastalla è chiuso per alloggiare i materiali di risulta del cantiere. Il parco già è stato molto ristretto e ha anche queste transenne, che potrebbero essere tolte visto che non servono più a nulla, per consentire di poter far giocare i bambini almeno nel poco di verde rimasto

