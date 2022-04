Via Callas, la protesta dei residenti: "Parco degradato e senza giochi: ci sentiamo abbandonati"

"Hanno tolto l'altalena e lo scivolo e non li hanno più rimessi. Viviamo in un'area dimenticata da tutti, anche ora che si avvicinano le elezioni". I residenti della zona tra via Callas e via Minardi, nel quartiere San Leonardo, protestano per la situazione di abbandono e di scarso decoro dell'area verde.

Dopo l'annuncio degli interventi del Comune in numerosi parchi della città i residenti si sentono cittadini di serie B. "In quest'area non sono previsti interventi da parte dell'amministrazione comunale che per dieci anni ci ha dimenticati ed ora non fa nulla e continua ad interessarsi ad altre zone della città". Oltre alla rimozione di alcuni giochi chi vive in queste vie lamenta un disinteressamento da parte dell'Amministrazione comunale.

"L'area tra via Callas e via Minardi è stata completamente dimenticata: non passano nemmeno più gli addetti a togliere le foglie, se non su esplicita richiesta. Abbiamo anche chiesto dei cestini aggiuntivi ma non abbiamo ricevuto risposta".