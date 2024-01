Sicurezza, il Ministro dell'Interno ha deciso: a Parma in arrivo 15 militari

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso. Ora è ufficiale: a Parma arriverà un contingente di 15 militari nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. I militari verranno impiegati molto principalmente nella zona della stazione ferroviaria di Parma, da tempo sotto i riflettori per i problemi legati alla scarsa sicurezza, allo spaccio e ad episodi di microcriminalità, e affiancheranno gli agenti di polizia e carabinieri.

"Questo è un importante segnale - sottolinea la deputata della Lega, Laura Cavandoli, eletta a Parma - che arriva a tutela della sicurezza dei nostri territori grazie all’attività del ministro Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni. Dopo lo stanziamento approvato in legge bilancio, oggi è ufficiale l'assegnazione del contingente a Parma, con la tempistica che avevo già anticipato nello scorso ottobre. I nuovi militari andranno ad affiancare gli operatori delle Forze dell’ordine, e contribuiranno a garantire la sicurezza e la legalità in città, soprattutto nella zona a ridosso della stazione ferroviaria, che in alcuni orari registra particolare criticità.

E’ l’ennesimo intervento per la sicurezza a Parma: i 15 militari dell’operazione Strade Sicure arrivano dopo i 9 agenti di Polizia assegnati a Parma a giugno 2023, gli ulteriori arrivi di personale dello scorso dicembre (35 militari dell’Arma e 14 agenti di Polizia provenienti dal 223° corso di formazione nuovi operatori) e gli ulteriori 6 nuovi agenti assegnati alla Questura la scorsa settimana. Ancora una volta, la Lega dà risposte concrete alle richieste dei cittadini. Per la Lega infatti la sicurezza è e resta una priorità della propria azione politica”.

Assegnati sul territorio nazionale 6.800 militari per il 2024

Sono stati ripartiti sul territorio nazionale i 6.800 militari complessivamente destinati nel 2024 a concorrere, con le Forze di polizia, alla tutela della sicurezza nelle città. 800 sono destinati a presidiare le stazioni ferroviarie di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari e dei maggiori capoluoghi del Paese.

"Il significativo incremento della aliquota di militari assegnati sul territorio nazionale è il segnale concreto dell’attenzione che il Governo sta rivolgendo alle richieste di maggiore vigilanza e prevenzione nelle nostre città" ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, richiamando anche "l’impegno dell’Esecutivo, sin dal suo insediamento, per incrementare le assunzioni nelle Forze di polizia, che sta consentendo una significativa inversione di tendenza rispetto all’aggravamento delle carenze in organico registrato negli anni precedenti".