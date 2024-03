Parma, 2 milioni di euro per il Tecnopolo

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del bando di ampliamento delle infrastrutture dei Tecnopoli, ha approvato quattro nuovi progetti presentati dall'università di Ferrara, dal Comune di Rimini, dall'ateneo di Parma e dal Comune di Reggio Emilia, per un investimento complessivo di oltre 7,6 milioni di euro. Di questi, circa 2,1 milioni andranno al servizio del Tecnopolo ferrarese per sviluppare le attività dei laboratori di ricerca industriale universitari, accreditati alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna in diversi ambiti, e i 1,5 milioni per quello riminese per rafforzare le attività di ricerca dei laboratori sull'economia circolare, benessere e salute della persona, oltre che per l'inserimento nella struttura di un ulteriore laboratorio.

Due milioni andranno al Tecnopolo di Parma a sostegno di nuove soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria, in particolare quella farmaceutica, e 2 milioni andranno a Reggio Emilia, con l'obiettivo di ampliare gli spazi dedicati alla ricerca e per nuove tecnologie su tracciabilità agroalimentare, digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi produttivi e agricoli. "Queste dotazioni consentiranno ai quattro Tecnopoli di consolidare il proprio posizionamento regionale e nazionale, punto di riferimento per imprese e istituzioni, valorizzando la ricerca scientifica e stimolando quella industriale e il trasferimento tecnologico- hanno commentato gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e alla Ricerca e Agenda digitale, Paola Salomoni-. Come previsto anche dal Patto per il lavoro e il clima, con questi interventi di potenziamento della rete dei tecnopoli dell'Emilia-Romagna, contribuiamo ad aumentare la capacità del sistema di rispondere alle necessità di innovazione e di far crescere l'intero tessuto economico e sociale regionale. Stiamo dunque incrementando gli investimenti per raggiungere nel minor tempo possibile l'obiettivo del 3% del Pil in spesa per la ricerca".