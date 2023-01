Parma al fianco del popolo iraniano

"La comunità iraniana di Parma vuole ringraziare tutti nostri concittadini parmigiani, presidente del consiglio comunale Michele Allinovi, l'assessora ai servizi scolastici Caterina Bonetti, l'assessora alle pari opportunità Daria Jacopozzi, componenti e rappresentanti dei associazioni cittadine, Unione degli atei e agnostici razionalisti del circolo di Parma, donne in nero, conferenza donne democratiche, casa delle donne e CIAC, per essere al nostro fianco durante nostra manifestazione del sabato14 Gennaio in piazza Garibaldi. Insieme continueremo la nostra lotta contro il regime sanguinario degli ayatollah per un Iran libero e laico". Questa la nota con cui la Comunità Iraniana di Parma ha voluto ringraziare la città per essere scesa in piazza e per aver partecipato alla manifestazione organizzata per protestare contro il regime degli ayatollah e per le tensioni che ne conseguono.