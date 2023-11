Parma Antica: al via la X Mostra Immagine degli Antiquari FIMA di Parma

“In questi ultimi 20 anni il mondo è cambiato enormemente. Se la nostra Mostra immagine resiste ai mutamenti epocali che hanno stravolto i tempi è perché l’Arte rappresenta una linfa di positività e gli Antiquari ne sono i portatori.” Con questa parole Tommaso Tomasi, Presidente FIMA Parma (Federazione Italiana Mercanti d'Arte aderente ad Ascom) annuncia la partenza della X edizione della Mostra Immagine Parma Antica che si svolgerà al Museo Glauco Lombardi, di via Garibaldi, dal 4 al 23 al 26 novembre. " L’anno 2023 coincide con la X Edizione di Parma Antica che, tagliando il traguardo dei 10 anni, si conferma un evento apprezzato e ormai radicato nelle manifestazioni culturali del territorio…e se è vero che “La Bellezza salverà il mondo” credo che un contributo mirato a questo salvataggio sarà proprio da parte nostra.” – ha commentato Tomasi. “La ricorrenza del decennale della mostra “Parma Antica” - ha aggiunto Francesca Sandrini, Direttrice del Museo Glauco Lombardi – è stata inoltre occasione per F.I.M.A. di manifestare il proprio sostegno al Museo Glauco Lombardi con un contributo a favore della collezione, che spesso, proprio grazie alla generosità di privati ed enti, trova opportunità di arricchimento della raccolta e di conservazione delle proprie opere.” Presente in conferenza stampa, anche il Presidente Ascom Vittorio Dall’Aglio il quale ha aggiunto “Pubblico e Istituzioni sono pronti a celebrare il più tradizionale degli appuntamenti dell’antiquariato locale reso possibile grazie alla passione e all’esperienza dei professionisti della Federazione Italiana Mercanti d’Arte impegnati da sempre nella diffusione e valorizzazione della “cultura del bello”. Siamo certi che collezionisti e appassionati di opere antiche vivranno un’esperienza unica che gli permetterà di viaggiare nel tempo alla scoperta di tesori nascosti perché ogni oggetto è un testimone silente di epoche passate, di abilità artigianali, di stili di vita e di gusti estetici sempre in evoluzione.” “Ringrazio il Museo che ci ospita, le Associazioni gli Enti e le Istituzioni che ci hanno accordato il loro prezioso patrocinio, - ha concluso Tomasi - e non da ultimo i colleghi antiquari che con il loro impegno e la loro partecipazione hanno reso possibile ancora una volta, questa testimonianza della volontà e del bello.” La Mostra Immagine Parma Antica è organizzata da Fima Parma, in collaborazione con Museo Glauco Lombardi e Ascom, con il contributo di Fondazione Ascom e il patrocinio di Comune di Parma, Fiere di Parma, Lions Club Parma Farnese e Liceo Artistico Toschi. Si ringrazia Ciaccio Broker.