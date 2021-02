Parma arancione, Pizzarotti: "Dovremmo convivere con questo sistema fino a dopo Pasqua"

Parma in zona arancione. Il sindaco Federico Pizzarotti commenta lo scenario del cambiamento di colore, previsto per Parma nei prossimi giorni.

"Il trend dei dati è evidente. Ce lo aspettavamo il presidente Bonaccini ha già anticipato ma penso che in questo momento sia normale. C'è stato un abbassamento delle soglie per le zone arancione e gialla durante l'inverno. Dopo l'ingresso in zona gialla e la maggior libertà di circolazione il rischio di contagio è aumentato. In conseguenza dell'aumento dei contagi si tende a ritornare in zona arancione. Penso che fino a dopo Pasqua dovremmo convivere con queste difficoltà".

"È certamente un danno per la liberta di tutti i giorni e per i commercianti che saranno costretti a chiudere ma non demonizzerei questa situazione - prosegue il primo cittadino di Parma. Il tema dei ristori è nazionale: attendiamo di capire come si muoverà, su questo tema, il nuovo Governo appena insediato".