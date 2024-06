Qualità della vita: Parma bocciata per le politiche sui giovani

Parma fuori dalla top ten per quanto riguarda le politiche a favore di giovani. La nostra città, candidata come Capitale Europea dei Giovani, è infatti solo al 21esimo posto in Italia con un punteggio di 519. A tracciare questo quadro è l'indagine sulla Qualità della vita 2023 effettuata dal Il Sole 24 Ore. Come specifica lo stesso quotidiano, "le classifiche misurano le 'risposte' dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute".

Entrando più nel dettaglio la nostra città è addirittura al 94esimo posto per quanto riguarda i canoni di locazione e al 93esimo posto per l'imprenditorialità giovanile. La prima città in Italia per i giovani è Gorizia con un punteggio di 586,6.

Per le politiche a favore dei bambini la nostra città è al 35esimo posto. Parma è invece nella top ten, all'ottavo posto, per le politiche a favore degli anziani. Ecco la top ten per le politiche rivolte agli anziani: 1. Trento, 2. Como, 3. Cremona, 4. Bolzano, 5. Treviso, 6. Vicenza, 7. Parma, 8. Padova, 9. Lodi, 10. Verona.