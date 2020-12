"Parma che verrà": tanti testimonial parmigiani per un video benefico

Domenica 13 dicembre, alle 10, sarà pubblicato “Parma che verrà”, video prodotto e realizzato da Associazione Culturale Esplora Aps in collaborazione con Cubo e Fondazione Lucio Dalla, il Patrocinio del Comune di Parma e di “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21” il sostegno di Koppel AW, Cold Point, Trancerie Emiliane e il supporto di Coop Alleanza 3.0. Alla pubblicazione è

legata una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato all’Associazione Giocamico.

“Parma che verrà” nasce dalla volontà di fare qualcosa in un momento in cui tutto il settore della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento è fermo; in questo Natale 2020 senza appuntamenti né concerti dal vivo, la registrazione di un video era l’unico modo per mandare a tutti un messaggio di presenza, di ottimismo, di condivisione di un momento difficile ma con la speranza in un futuro migliore, se ognuno farà la propria parte. Sono in tanti i parmigiani, più o meno noti, che con entusiasmo e grazie a un rapidissimo passa

parola hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, ognuno a rappresentare una parte di società spesso messa in difficoltà dal Covid-19.

Ogni testimonial dell’iniziativa canterà una frase della canzone “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, il cui testo, se ascoltato con attenzione, unisce con ironia la sensibilità nell’affrontare le situazioni più difficili alla costruzione di nuovi tempi migliori. Il video sarà pubblicato sulle pagine social di Esplora (www.facebook.com/associazioneesplora e Esplora Aps su YouTube, dove sono già disponibili i due teaser) e, grazie al Patrocinio del Comune di Parma, passerà nei canali di comunicazione del Comune e di “Parma Capitale della Cultura 20+21”; chi lo guarderà e chi vorrà condividerlo potrà fare una donazione libera e volontaria il cui ricavato andrà all’Associazione Giocamico ODV, presente tutti i giorni nei reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini di Parma.

La donazione può essere effettuata attraverso un bonifico all’Iban IT 13 X 06230 65720000057520724 oppure con PayPal all’indirizzo paypal.me/associazioneesplora. La raccolta terminerà il 6 gennaio 2020 e la somma raccolta sarà consegnata al destinatario il 13

gennaio, giorno di Sant’Ilario. Per informazioni: https://esploraparma.weebly.com - Facebook.com/associazioneesplora – pier.esplora@gmail.com – 347/0694258:

I TESTIMONIAL (in ordine di apparizione nel video)

 Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma)

 Simonetta Collini (Radio Parma)

 Tommaso Boni (Zebre Rugby Club)

 Francesca Strozzi (12 Tv Parma)

 Marco Mascarino (barista)

 Stefano Camin (Protezione Civile)

 Marco Parizzi (chef)

 Principe Diofebo Meli Lupi

 Monica Cantarelli (direttrice di palestra)

 Edoardo Caleffi (Direttore Chirurgia Plastica Ospedale Maggiore)

 Pietro Cantarelli (autore e produttore)

 Paolo Peschiera (Associazione sportiva)

 Luca Sommi (giornalista)

 Mauro Coruzzi (conduttore radio e tv)

 Franca Tragni (attrice)

 Francesco Monaco (Gazzetta di Parma)

 Alessio Galante e Damin Buzaj (ristoratori)

 Alessandro Lucarelli (Parma Calcio)

 Michela Tedeschi (cantante)

 Aldo Piazza (performer)

 Barbara Lori (Assessora Regionale)

 Nicola Bertinelli (Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano)

 Anna Maria Meo (Direttrice Teatro Regio)

 Giulia Ghiretti (atleta paralimpica)

 Sara Loreni (musicista)

 Francesca Mercadanti e Luca Ampollini (Calcio & Calcio)

 Noemi Trento “Zamy” (studentessa)

 Samantha Vitali (psicologa)

 Pietro Ferraguti (12 Tv Parma)

 Letizia Mazzoni e Guillaume Pacetti (Resp. comunicazione Cubo e cantante - Architetto e

direttore creativo Cubo)

 Maura Cocconcelli (centralinista)

 Andrea Aiello (pallavolista)

 I bambini Gianmaria e Veronica Pettenati e Gregorio Galante

 Gene Gnocchi (comico)