Parma città più per anziani che per giovani: la classifica de Il Sole 24 Ore

Parma non è una città a misura di bambini e ragazzi, offre più servizi per gli anziani: è quanto emerge dalla ricerca de Il Sole 24 Ore sulla Qualità della Vita nei capoluoghi di provincia italiani.

Per quanto riguarda i più piccoli, Parma perde posizioni rispetto alle altre province del Nord Italia. Un bel balzo all'indietro se si calcola che l'anno scorso la città si era piazzata 21esima e oggi è 35esima. Ben 14 posizioni in meno. Per i giovani, la caduta è meno fragorosa ma fa comunque rumore. Rispetto al 2023, Parma perde 6 posizioni: dal 15° al 21° posto. La classifica premia di più la città ducale per i servizi e la qualità della vita dei cittadini anziani: a Parma ci sono poche persone 'sole', dato che porta la città al 7° posto nazionale. Recuperate 15 posizioni rispetto a un anno fa. Deludenti i risultati quando si parla di fondi Pnrr dedicati all'istruzione (79° posto), di spesa sociale per famiglie e minori (84° posto) e delitti denunciati a danno dei minori (91° posto). Pochi i giardini scolastici (Parma è al 64° posto). Capitolo affitti: si sale sempre di più. Parma è al 94° posto in Italia.