Parma-Cosenza: modifiche alla viabilità e divieto per alcolici, vetro e lattine

In occasione della partita “Parma 1913 – Cosenza”, che si disputerà domenica 28 agosto, alle 20.45, allo stadio Tardini, sono previste alcune modifiche alla viabilità, oltre al divieto per alcolici, vetro e lattine previsto, come già comunicato, per tutte le partite della stagione 2022-2023.

Modifiche alla viabilità

Dalle 13 alle 24 di domenica 28 agosto istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i seguenti tratti stradali:

· Via Torelli (nel tratto compreso da piazzale Risorgimento a via Massari)

· Viale Duca Alessandro (nel tratto compreso da piazzale Risorgimento a via Viotti)

· Via Puccini

· Via Pezzani

· Via Scarlatti

· Viale Partigiani d’Italia da piazzale Risorgimento alla rotatoria con viale Campanini

· nel parcheggio (lato Sud) compreso tra viale S. Michele, piazzale Risorgimento e viale P. M. Rossi (escluso venditore ambulante autorizzato)

· Viale San Michele (eccetto veicoli accreditati con apposito permesso “Parma Calcio”)

· Viale Pier Maria Rossi (eccetto invalidi primi tre stalli di sosta righe blu da piazzale Risorgimento in direzione piazzale Vittorio Emanuele II e veicoli accreditati con apposito permesso “Parma Calcio”)

· Via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani D’Italia

· Piazzale Risorgimento

A partire dalle 18 e sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione dei veicoli nelle seguenti strade e piazze:

· Viale Martiri della Libertà

· Viale Partigiani d’Italia da rotatoria viale Campanini a piazzale Risorgimento

· Via Puccini

· Via Pezzani

· Via Scarlatti

· Via Torelli da via Anna Frank a piazzale Risorgimento (dalle ore 17)

· Via Viotti, da via Torelli a via Duca Alessandro

· Viale Duca Alessandro da piazzale Risorgimento a via Viotti

· Viale San Michele

· Piazzale Risorgimento

· Viale Pier Maria Rossi, da viale Campanini a piazzale Vittorio Emanuele II

· Via Paganini, da via Furlotti a viale Partigiani D’Italia.

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono pass di cortesia o un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, biciclette, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli con autorizzazione cat. invalidi nazionale.

Istituzione del divieto di circolazione, anche pedonale, dalle 18:30, per i tifosi locali in:

· Via Torelli (nel tratto compreso tra da piazzale Risorgimento all’intersezione con via Anna Frank)

· Via Viotti (tra via Torelli e via Duca Alessandro)

· Via Massari (nel tratto compreso tra via Montagnana e via Torelli eccetto residenti).

Istituzione del divieto di circolazione, anche pedonale, dalle 18:30 per i tifosi ospiti in via Duca Alessandro (nel tratto compreso tra piazzale Risorgimento e via Viotti).

Dalle 17 alle 24 istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in via Puccini (nel tratto compreso tra viale Partigiani d’Italia e via Bandini).

Dalle 17 alle 24 destituzione corsia preferenziale in strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

Divieto per alcolici, vetro e lattine nelle tre ore antecedenti l’inizio e nell’ora successiva alla fine di tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno allo stadio “Ennio Tardini” nella stagione 2022-2023.

Per motivi di ordine pubblico è stato disposto:

divieto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande con gradazione alcoolica superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;

divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio (prevedendo in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica).

I divieti hanno valenza nel perimetro delimitato dalle seguenti strade (ricomprese): via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, viale Partigiani d’Italia, viale Martiri della Libertà.

L’inottemperanza a quanto disposto prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.