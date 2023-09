Parma diventa un set, si cercano comparse per un film

Per un nuovo film d'epoca, supportato da Emilia Romagna Film Commission, che si girerà tra Parma e Reggio Emilia in accordo con la produzione Palomar, si cercano figurazioni (no ruoli). Il casting è rivolto esclusivamente a persone residenti tra Parma e Reggio Emilia. Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

Caratteristiche richieste:

UOMINI E DONNE di età compresa tra i 18 ai 70 ANNI

BAMBINI/E di altezze comprese tra 1.20 cm e 1.50 cm

Trattandosi di un film d'epoca, saranno esclusi i candidati (adulti e minorenni) con tagli di capelli moderni: no rasati, no doppio taglio, no colpi di sole, no tinte. Verranno esclusi quelli con tatuaggi visibili e le persone con ritocchi di chirurgia estetica (es. sopracciglia tatuate etc.).

Chi è interessato - ed è in possesso delle caratteristiche richieste - può inviare una mail all'indirizzo parmareggiocasting@gmail.com con:

foto in primo piano recente

foto figura intera

foto a mezzo busto

dati (nome, cognome, data e luogo nascita, taglia abito, piede, altezza, talenti ed abilità e numero di cellulare).

Gradito anche un breve video di presentazione.

Chi verrà selezionato sarà contattato per girare le scene tra ottobre e novembre 2023.

(Casting a cura di Valentina Barato).