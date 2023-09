Parma e l'Ucraina, si va verso il Patto di Amicizia e Collaborazione con Melitopol

Questo pomeriggio, nella sala del Consiglio Comunale del Municipio, il Sindaco di Parma Michele Guerra ha accolto il Sindaco di Melitopol (Ucraina) Ivan Fedorov, accompagnato dal Vice Sindaco Mykhailo Semikin e dall’Advisor Olexandr Svytun.

L’incontro, a cui sono state invitate le autorità cittadine, è stato l’occasione per esprimere la solidarietà di Parma verso Melitopol e il popolo ucraino, condividere e definire gli ambiti e le azioni di reciproca collaborazione che si intenderanno sviluppare per promuovere il benessere delle rispettive Comunità e per sottoscrivere un Patto di Amicizia e Collaborazione tra le parti.

"È in atto un vero e proprio genocidio in tutti i territori temporaneamente occupati - dice Fedorov - i russi stanno cercando di uccidere tutti gli ucraini e stanno provando a chiudere le nostre vie di uscita. Le nostre città e i nostri territori sono pieni di terrore, ogni giorno e in ogni momento. Più di mille cittadini sono stati rapiti nei territori temporaneamente occupati nell’ultimo anno. Sono servizi sociali e servizi sanitari. La propaganda russa lavora molto bene e i principali messaggi nei territori occupati sono che gli ucraini non torneranno più, che tutti hanno dimenticato gli ucraini e che ci saranno i russi per sempre. Non è così: roviniamo e distruggiamo i loro messaggi grazie anche ai nostri accordi con forze internazionali, mostriamo loro che tutto il mondo civilizzato è con noi. La cosa più importante è il futuro e lo sviluppo: possiamo sì costruire da soli il nostro futuro ma occorre molto tempo ed è per questo che dobbiamo cooperare per costruire una nuova Ucraina e nuovi territori dopo la liberazione. Non voglio parlare di soldi, ma voglio parlare di esperienze, buone pratiche, che possono implementare i nostri territori".

Il Patto che i Sindaci si impegnano a sottoscrivere, una volta concluso l’iter ministeriale, rappresenterà un impegno simbolico per le due Città che, partendo dalla promozione della cultura della pace, della democrazia e dei diritti umani, si impegneranno a sviluppare azioni di reciproca collaborazione coinvolgendo anche le organizzazioni della società civile:

condivisione e scambio di esperienze, strategie e buone pratiche nell'ambito delle politiche di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione ai programmi di energie rinnovabili e progetti di ricostruzione e riqualificazione;

promozione di convegni e seminari tesi ad approfondire i temi della cultura, del turismo, dello sport, delle politiche giovanili;

impulso e facilitazione di ogni forma di scambio negli ambiti della formazione scolastica e universitaria, della cultura, del turismo e del commercio;

promozione e sostegno di relazioni scientifiche e educative, attraverso lo scambio di delegazioni universitarie, sanitarie e scolastiche, oltre che di associazioni culturali e sportive.

L’incontro si è concluso con un reciproco scambio di omaggi tra i due Amministratori e con l’apposizione della firma, nell’ufficio del Sindaco Guerra, sul libro d’onore degli ospiti della città da parte del Sindaco Ivan Fedorov. Ivan Sergijovi? Fedorov (nato Melitopol' il 29 agosto 1988) è un politico ucraino, sindaco di Melitopol' dal 2020. In precedenza è stato il vice capo del consiglio della Regione di Zapori??ja e membro del Consiglio Comunale di Melitopol'. Attualmente è Presidente Forum delle Città occupate (circa 150).

L'11 marzo 2022, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina (1 marzo 2022), Fedorov è stato rapito dall'esercito russo. A seguito di ciò il giorno successivo l'ex membro del consiglio comunale Halyna Danylchenko è stata insediata dalle forze di occupazione russe come "sindaco ad interim". Il 16 marzo Fedorov è stato liberato dalla prigionia, in seguito ad uno scambio di prigionieri avvenuto con la liberazione di nove soldati russi precedentemente catturati dall'esercito ucraino.

È stato premiato con l’onorificenza “Ordine per il Coraggio di III classe”, Onorificenza ucraina per azioni di coraggio e di eroismo individuale e per il salvataggio di persone o materiali preziosi mettendo in pericolo la propria vita. Il 14 dicembre 2022 a Strasburgo, alcuni rappresentanti del popolo ucraino, tra cui il Sindaco di Melitopol, hanno ricevuto il Premio Sacharov del Parlamento per la libertà di pensiero.